ЕС принял новые санкции против РФ за похищение украинских детей
Совет Европейского Союза принял новые санкции, касающиеся причастных к депортации украинских детей в Россию. Экономические ограничения получили как физические, так и юридические лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета ЕС.
Новые санкции ЕС в отношении похитителей украинских детей
28 сентября введены санкции в отношении еще 10 человек и 17 организаций, ответственных за действия, подрывающие или представляющие угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Решение направлено против лиц, причастных к систематической незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей:
- в РФ,
- на временно оккупированные территории Украины.
А также - за их принудительную ассимиляцию, в частности, идеологическую обработку и милитаризованное образование.
Кто в списках
В список организаций входят:
- Московский городской комитет по туризму,
- две российские компании, оказывающие услуги в сфере детского отдыха, туризма и развлечений.
Они занимаются организацией мероприятий, посвященных российской истории, чествования памяти о войне и военно-патриотическому воспитанию.
Также в список за стирание украинской идентичности детей внесли:
- детские лагеря,
- спортивные центры в России и на временно оккупированных территориях Украины
В этот санкционный пакет также входит Songdowon International Children's Camp. Это государственное учреждение в КНДР, которое участвует в организованных программах с украинскими детьми.
В список Совет ЕС также включил:
- президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за содействии незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе,
- министра и заместителей министра образования и науки отдельных оккупированных территорий,
- министра спорта и туризма самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики",
- руководителей детских лагерей и школ "ДНР".
Что угрожает
Лица, включенные в сегодняшний список, подпадают под замораживание активов.
Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им:
- средства,
- финансовые активы,
- экономические ресурсы
На физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.
Ранее РБК-Украина писало, что детдомовцев на оккупированной Донетчине летом вывезли в Россию якобы на оздоровление. Однако, по меньшей мере, двоих детей домой не вернули.
Также сообщалось, что на Национальной Аллее США в Вашингтоне появилась инсталляция с 20 тысячами плюшевых мишек. Они символизируют похищенных Россией украинских детей за время полномасштабного вторжения России.