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Норвегия выделила почти 15 млн евро на тренировку бойцов ВСУ в Европе: подробности

Фото: Норвегия выделила почти 15 млн евро на тренировку бойцов ВСУ в Европе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия перечислила 14,5 млн. евро на Миссию помощи Европейского Союза Украине. Эти деньги потратят на тренировку военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы Совета ЕС.

"Финансовая поддержка Норвегией Миссии ЕС по военной помощи Украине даст дополнительный импульс к обучению и оснащению Вооруженных сил Украины, которые продолжают мужественную борьбу против российской агрессии. Вместе с нашими партнерами мы продолжим помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько нужно", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

31 октября правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать EUMAM в Украине добровольным финансовым взносом в размере 150 миллионов норвежских крон (около 14,5 миллионов евро) в Европейский фонд мира.

Сегодняшнее подписание формализует эту резолюцию и гарантирует, что соглашение может вступить в силу, а Норвегия сможет эффективно способствовать обучению и оснащению Вооруженных сил Украины в рамках Миссии военной помощи ЕС.

"Это первый случай, когда третья страна вносит финансовый вклад, подтверждающий тесное сотрудничество Норвегии с ЕС по вопросам безопасности и обороны и ее твердой поддержки защиты Украины своей свободы и суверенитета", - добавили напоследок.

Напомним, что Норвегия направит вдвое больше военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих в следующем году.

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи. Это произошло благодаря деятельности Евроатлантического координационного центра НАТО по реагированию на стихийные бедствия.

Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем.

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