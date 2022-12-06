Норвегия выделила почти 15 млн евро на тренировку бойцов ВСУ в Европе: подробности

"Финансовая поддержка Норвегией Миссии ЕС по военной помощи Украине даст дополнительный импульс к обучению и оснащению Вооруженных сил Украины, которые продолжают мужественную борьбу против российской агрессии. Вместе с нашими партнерами мы продолжим помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько нужно", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

31 октября правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать EUMAM в Украине добровольным финансовым взносом в размере 150 миллионов норвежских крон (около 14,5 миллионов евро) в Европейский фонд мира.

Сегодняшнее подписание формализует эту резолюцию и гарантирует, что соглашение может вступить в силу, а Норвегия сможет эффективно способствовать обучению и оснащению Вооруженных сил Украины в рамках Миссии военной помощи ЕС.

"Это первый случай, когда третья страна вносит финансовый вклад, подтверждающий тесное сотрудничество Норвегии с ЕС по вопросам безопасности и обороны и ее твердой поддержки защиты Украины своей свободы и суверенитета", - добавили напоследок.