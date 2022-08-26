Норвегія скоротить поставки газу в Європу через ремонти: як це впливає на ціни

Норвегія, яка обігнала Росію в якості найбільшого постачальника газу в Європу після початку війни проти України, значно скоротить експорт газу в наступному місяці. Це станеться через інтенсивне технічне обслуговування, при цьому деякі роботи будуть відкладені в цьому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російські потоки по газопроводу" Північний потік-1" через Балтійське море до Німеччини впадуть до нуля наступного тижня, оскільки з 31 серпня на трубопроводі протягом трьох днів проводяться роботи з технічного обслуговування. І учасники ринку побоюються, що після цього вони не відновляться.

Низький рівень гідроенергетики і припинення роботи АЕС у Франції також призводять до того, що ціни на газ і електроенергію в Європі досягають рекордних або майже рекордних рівнів. У четвер Європейський еталонний газовий контракт TTF торгувався за ціною до 330 євро за МВтг (понад 3400 доларів за тисячу кубометрів), що є найвищим показником з 7 березня.

Норвегія поставляє газ по трубопроводах до Великобританії, Німеччини, Бельгії та Франції і, як очікується, цього року виробить близько 122 млрд кубометрів газу, що на 8% більше, ніж в 2021 році, і, можливо, поб'є п'ятирічний рекорд.

Норвегія пообіцяла підтримувати стабільні поставки протягом літа, оскільки потоки газу по російських трубопроводах були скорочені.

Це означає, що оператору газопроводу Gassco довелося відкласти деякі заплановані відключення.

"У цьому році були скориговані деякі заплановані відключення на технічне обслуговування, щоб підтримувати високі поставки газу в Європу в літні місяці", - підтвердив представник Gassco в листі агентству Reuters.

Згідно з даними Gassco, заплановане і позапланове технічне обслуговування призведе до скорочення потужностей на 13 родовищах і переробних заводах протягом вересня, при цьому втрати обсягів досягнуть піку в 154,68 млн кубічних футів 7 вересня.

Водночас на вихідних терміналах в Європі і Великобританії також проводяться ремонтні роботи, що впливають на те, куди норвезький газ піде в наступному місяці.

Згідно з прогнозом норвезького нафтового управління, технічне обслуговування має скоротити загальний видобуток газу, який впаде до 323,9 млн кубометрів на добу, найнижчого рівня цього року.