Ціна газу в Європі різко зросла і досягла максимуму з березня

Вперше з 7 березня ціни на газ в Європі перевищили 3 300 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням лондонську біржу ICE .

За її даними, вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 3 313 доларів за тисячу кубометрів, або 321 євро за мегават-годину.

При цьому з початку сьогоднішнього дня, 25 серпня, загальне зростання вартості газу склало більше 10%.

Варто зауважити, що такий різкий стрибок ціни газу відбувається на тлі планів "Газпрому" тимчасово скоротити експорт до Європи трубопроводом "Північний потік".