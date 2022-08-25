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Ціна газу в Європі різко зросла і досягла максимуму з березня

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Четвер 25 серпня 2022 18:44
Ціна газу в Європі різко зросла і досягла максимуму з березня Фото: ціна газу в Європі різко зросла і досягла максимуму з березня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вперше з 7 березня ціни на газ в Європі перевищили 3 300 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням лондонську біржу ICE.

За її даними, вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 3 313 доларів за тисячу кубометрів, або 321 євро за мегават-годину.

При цьому з початку сьогоднішнього дня, 25 серпня, загальне зростання вартості газу склало більше 10%.

Варто зауважити, що такий різкий стрибок ціни газу відбувається на тлі планів "Газпрому" тимчасово скоротити експорт до Європи трубопроводом "Північний потік".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що транспортування газу трубопроводом "Північний потік" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни.

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Газпром Європа Ціна на газ Газ
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