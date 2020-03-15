Через коронавірус Норвегія вишле іноземців без дозволу на проживання

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг (wikimedia.orgKjetil_r)

Таке рішення ухвалив уряд країни на засіданні 15 березня

Уряд Норвегії на своєму засіданні в неділю, 15 березня, схвалив висилку з країни всіх іноземців, які не мають дозволу на проживання в королівстві, у якості заходів для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на сайт відомства.

Також Кабмін країни прийняв ряд додаткових заходів.

"Припис про висилку іноземців без дозволу на проживання з мотивів суспільної безпеки", - зазначено на сайті уряду.

Відзначимо, раніше Норвегія вирішила частково закрити з понеділка порти і аеропорти для прийому іноземних літаків. Також було прийнято рішення про введення 14-денного карантину для прибуваючих з інших країн. Громадянам Норвегії, що знаходяться за межами королівства, рекомендують повернутися додому. Крім того, роботодавцям рекомендовано перевести максимально можливе число працівників на віддалену форму роботи.

Крім того, школи і дитячі сади закриті, жителям Норвегії не рекомендували їхати на дачі, а тим, хто це вже зробив, наказано повернутися. До вечора суботи число заражених в Норвегії перевищила 1 тисячу осіб, троє літніх людей померли.

Нагадаємо, нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусів COVID-19. Професор клітинної біології Франк Гросфелд вважає, що виявлене антитіло може бути використано для виготовлення ліків проти коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 сьогодні у світі перевищило 150 тисяч.