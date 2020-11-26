ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Норвегія продовжила карантин ще на три тижні

Четвер 26 листопада 2020 10:50
Норвегія продовжила карантин ще на три тижні
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Ерна Солберг заявила, що карантин в країні буде продовжено ще на три тижні. Уряд прагне до того, щоб святкування Різдва в країні було якомога більш нормальним.

Про це повідомляє The Local.

"Нам потрібно більше часу, і ми повинні побачити чітку тенденцію до зниження інфекцій, перш ніж розглядати можливість відкриття. Тому ми повинні жити з тими заходами, які у нас є ще три тижні", - сказала Солберг.

Поточні заходи рекомендують людям в Норвегії якомога довше залишатися вдома і скорочують соціальні контакти.

Вона також додала, що попри те, що обмеження ще можуть бути ослаблені, Різдво в Норвегії буде відрізнятися від звичайного. Однак усі подробиці заходів на Різдво і Новий рік будуть оголошені наступного тижня.

"Ми сподіваємося, що зможемо послабити обмеження, коли наблизимося до Різдва. Але зараз немає місця для великих різдвяних святкувань", - сказала прем'єр.

Нагадаємо, 31 жовтня уряд Норвегії ввів жорсткі заходи щодо боротьби з коронавірусом.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Норвегії заборонило збірній з футболу летіти на матчі Ліги націй.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Норвегия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся