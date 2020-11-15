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Норвегія заборонила збірній з футболу летіти на матчі Ліги націй

Норвегія, Неділя 15 листопада 2020 06:50
Норвегія заборонила збірній з футболу летіти на матчі Ліги націй
Фото: збірна Норвегії (twitter.com/nff_landslag)
Автор: Артур Родивилов

Матч Ліги націй між збірною Румунії та національною командою Норвегії скасовано через коронавірус. Зустріч мала пройти в Бухаресті.

Про це повідомляє Норвезька асоціація футболу.

Міністерство охорони здоров'я Норвегії посадило національну команду на карантин. Влада Норвегії не випустила збірну після виявлення одного випадку зараження.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) намагається перенести гру. Якщо перенесення матчу виявиться неможливим, то збірній Норвегії зарахують технічну поразку, повідомляє журналіст Танкреді Палмері в Twitter.

Зустріч команд групи B1 за участю Норвегії була запланована на 15 листопада о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, більша частина основного складу збірної України з футболу захворіла COVID-19. У чотирьох гравців коронавірус виявили перед самим матчем з Німеччиною, який таки відбувся.

В суботу збірна України на виїзді поступилася команді Німеччини у п'ятому турі Ліги націй УЄФА. Зустріч в Лейпцигу на "Ред Булл Арені" завершилася з рахунком 1:3.

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