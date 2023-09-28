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Норвегия пополнила список несогласных с возвращением России в соревнования УЕФА

Осло, Четверг 28 сентября 2023 17:14
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Норвегия пополнила список несогласных с возвращением России в соревнования УЕФА Фото: Сборная Норвегии U-17 играть против россиян не собирается (fotball.no)
Автор: Антон Федорцив

Норвежская футбольная ассоциация пополнила список организаций, бойкотирующих возвращение российских юношеских команд на международную арену под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Скандинавские функционеры приняли сторону добра. Они присоединились к Украине, Англии, Швеции, Дании, Польше, Латвии и Литве по вопросу несогласия со снятием ограничений со сборных России U-17.

"Норвежская футбольная ассоциация не соглашается с решением УЕФА снова разрешить молодежным сборным России участвовать в международных соревнованиях. Мы не знали, что УЕФА занимался этим важным вопросом, поэтому ждали лучшего решения. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не будут играть с российскими, пока будет продолжаться война", – говорится в заявлении ассоциации.

Норвежские функционеры готовы были согласиться с тезисом УЕФА о том, что дети не должны страдать из-за поступков взрослых. Однако пока не видят возможности отделить национальный футбол от российского народа. Более того, возвращение россиян в турниры режим использует в своей пропаганде.

Ранее УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

К слову, английская Футбольная ассоциация отреагировала на решение УЕФА отказом играть против сборных России.

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