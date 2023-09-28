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Норвегія поповнила список незгодних із поверненням Росії до змагань УЄФА

Осло, Четвер 28 вересня 2023 17:14
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Норвегія поповнила список незгодних із поверненням Росії до змагань УЄФА Фото: Збірна Норвегії U-17 грати проти росіян не збирається (fotball.no)
Автор: Антон Федорців

Норвезька футбольна асоціація поповнила перелік організацій, що бойкотують повернення російських юнацьких команд на міжнародну арену під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Скандинавські функціонери стали на бік добра. Вони приєдналися до України, Англії, Швеції, Данії, Польщі, Латвії та Литви в питанні незгоди зі зняттям обмежень зі збірних Росії U-17.

"Норвезька футбольна асоціація не погоджується з рішенням УЄФА знову дозволити молодіжним збірним Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Ми не знали, що УЄФА займався цим важливим питанням, тож чекали кращого вирішення. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не гратимуть з російськими, допоки триватиме війна", – йдеться в заяві асоціації.

Норвезькі функціонери готові були б погодитися з тезою УЄФА про те, що діти не повинні страждати через вчинки дорослих. Однак, наразі не бачать можливості відокремити національний футбол від російського народу. Більше того, повернення росіян у турніри режим використає у власній пропаганді.

Раніше УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

До слова, англійська Футбольна асоціація відреагувала на рішення УЄФА відмовою грати проти збірних Росії.

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