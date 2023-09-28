Норвегія поповнила список незгодних із поверненням Росії до змагань УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Скандинавські функціонери стали на бік добра. Вони приєдналися до України, Англії, Швеції, Данії, Польщі, Латвії та Литви в питанні незгоди зі зняттям обмежень зі збірних Росії U-17.

"Норвезька футбольна асоціація не погоджується з рішенням УЄФА знову дозволити молодіжним збірним Росії брати участь у міжнародних змаганнях. Ми не знали, що УЄФА займався цим важливим питанням, тож чекали кращого вирішення. Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не гратимуть з російськими, допоки триватиме війна", – йдеться в заяві асоціації.

Норвезькі функціонери готові були б погодитися з тезою УЄФА про те, що діти не повинні страждати через вчинки дорослих. Однак, наразі не бачать можливості відокремити національний футбол від російського народу. Більше того, повернення росіян у турніри режим використає у власній пропаганді.

Раніше УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.