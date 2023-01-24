Норвегия продлила для украинцев действие временной защиты

Как отмечает пресс-служба, Министерство юстиции Норвегии одобрило изменения в иммиграционные правила, по которым удостоверения вынужденных переселенцев из Украины, которые уже имели оформленный статус, автоматически продлеваются на год, начиная с последнего дня действия их первого освидетельствования.

"11 марта 2022 года правительство Норвегии ввело схему временной коллективной защиты переселенцев из Украины. Эта схема означает, что украинцы получают вид на жительство по упрощенной процедуре и без индивидуальной оценки потребности в защите. Разрешения предоставляются сроком на один год. Срок действия первых удостоверений истекает в марте 2023 года", - говорится в сообщении.

Норвежское управление иммиграции и полиция восстановят просроченные карточки-удостоверения на жительство, чтобы можно было задокументировать законное проживание украинцев.

"Ситуация в Украине все еще очень сложная, и правительство предоставит людям с временной коллективной защитой определенность, связанную с их продлением безопасного пребывания в Норвегии", - подчеркнул министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Эмили Энгер Мель.