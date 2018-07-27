Норвегия поддержала декларацию США о непризнании аннексии Крыма

Новости Политика 27.07.2018 - 01:58
Фото: флаг Норвегии
Фото: флаг Норвегии

В норвежском МИД напомнили о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Норвегия поддержала декларацию Соединенных Штатов Америки по Крыму, в которой они призвали Россию прекратить аннексию полуострова. Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter.

"Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердившее позицию США в отношении незаконной аннексии Крыма Россией. Необходимо соблюдать международное право, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, в декларации указано, что РФ своим вторжением в Украину в 2014 году и аннексией Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами и предусматривающий, что ни одна страна не может изменить границы другой силой.

"Соединенные Штаты призывают Россию... прекратить оккупацию Крыма", - сказано в документе.

Напомним, Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию государственного секретаря США Майка Помпео по Крыму и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.

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Теги:  Крым,  Норвегия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС