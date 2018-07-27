Норвегия поддержала декларацию США о непризнании аннексии Крыма

В норвежском МИД напомнили о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Норвегия поддержала декларацию Соединенных Штатов Америки по Крыму, в которой они призвали Россию прекратить аннексию полуострова. Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter.

"Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердившее позицию США в отношении незаконной аннексии Крыма Россией. Необходимо соблюдать международное право, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Norway welcomes & supports statement by @SecPompeo, reaffirming US stance against Russia’s illegal annexation of Crimea. International law must be upheld, Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected. https://t.co/O2dVKX4VVH https://t.co/SjFL2hZo6z — Norway MFA (@NorwayMFA) July 26, 2018

Отметим, в декларации указано, что РФ своим вторжением в Украину в 2014 году и аннексией Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами и предусматривающий, что ни одна страна не может изменить границы другой силой.

"Соединенные Штаты призывают Россию... прекратить оккупацию Крыма", - сказано в документе.

Напомним, Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию государственного секретаря США Майка Помпео по Крыму и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.