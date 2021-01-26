Норвегія планує змінити стратегію COVID-вакцинації через смертельні випадки

Фото: вакцинація (GettyImages)

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що у країні можуть змінити стратегію вакцинації від коронавірусу для літніх людей. Таке рішення уряд планує ухвалити після недавнього сплеску смертності на тлі щеплень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, у цьому місяці в Норвегії понад літніх 30 людей, які старше 70 років, померли після вакцинації проти коронавірусу. За словами Солберг, інтенсивний світовий інтерес до цієї інформації був перебільшений.

"Ми не віримо, що є якісь проблеми із безпекою вакцин. Але ми, можливо, не будемо давати їх найбільш вразливим людям похилого віку" - сказала вона.

Норвезький інститут громадського здоров’я закликав лікарів робити щеплення старих та хворих з огляду на кожний конкретний випадок.

"Для дуже слабких пацієнтів та невиліковно хворих рекомендується ретельна оцінка співвідношення користі та недоліків вакцинації", - заявили в інституті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Медики не бачать зв'язку між вакцинацією від COVID в Норвегії та смертністю літніх людей.

Також РБК-Україна писало, що у штаті Каліфорнія через кілька годин після вакцинації від коронавірусу помер чоловік. Поліція почала розслідування інциденту.

Крім того, повідомлялося про понад 100 випадків побічних ефектів від вакцини в Нідерландах.