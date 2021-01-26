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Норвегия планирует изменить стратегию COVID-вакцинации из-за смертельных случаев

Осло, Вторник 26 января 2021 16:20
Норвегия планирует изменить стратегию COVID-вакцинации из-за смертельных случаев
Фото: вакцинация (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране могут изменить стратегию вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Такое решение правительство планирует принять после недавнего всплеска смертности на фоне прививок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, в этом месяце в Норвегии более 30 летних людей, которые старше 70 лет, скончались после вакцинации против коронавируса. По словам Солберг, интенсивный мировой интерес к этой информации был преувеличен.

"Мы не верим, что есть какие-то проблемы с безопасностью вакцин. Но мы, возможно, не будем давать их наиболее уязвимым людям преклонного возраста", - сказала она.

Норвежский институт общественного здравоохранения призвал врачей делать прививки старых и больных, учитывая каждый конкретный случай.

"Для очень слабых пациентов и неизлечимо больных рекомендуется тщательная оценка соотношения пользы и недостатков вакцинации", - заявили в институте.

Напомним, ранее сообщалось, что Медики не видят связи между вакцинацией от COVID в Норвегии и смертностью пожилых людей.

Также РБК-Украина писало, что в штате Калифорния через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер мужчина. Полиция начала расследование инцидента.

Кроме того, сообщалось о более 100 случаев побочных эффектов от вакцины в Нидерландах.

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