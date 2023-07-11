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Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины

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Украина, Вторник 11 июля 2023 10:55
Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины Фото: премьер-министр Норвегии Гар Стере (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд крон (240 млн долларов) в этом году до 10 млрд крон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение норвежского правительства.

Как заявил премьер-министр Норвегии Гар Стере, Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке и материалах.

Увеличение поддержки будет сделано в рамках программы Нансена, которая рассчитана на 75 млрд крон в общей сложности на пять лет. Ранее Норвегия обязалась предоставить 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году в рамках программы.

В дополнение к этому Норвегия также даст больше средств в фонд поддержки Украины НАТО. Норвегия предоставит 300 миллионов норвежских крон в 2023 году и внесет в общей сложности 1,5 млрд норвежских крон в течение пяти лет.

По словам Стере, это четкий сигнал о долгосрочной поддержке усилий Украины по проведению реформ, который еще больше свяжет Украину с альянсом.

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, Норвегия является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Страна уже передала нашим военным танки Leopard 2, РСЗО и не только. Также страна помогает обучать украинских солдат, которых после подготовки отправляют на фронт.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере, обсудив потребности нашей страны в артиллерии.

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