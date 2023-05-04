Норвегия передала Украине почти 380 млн евро: на что пойдет помощь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Денежные средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам, а также ремонт и обслуживание общественной инфраструктуры для обеспечения населения электроэнергией и водой.

Премьер-министр Йонас Гар Стере проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете помощи во время встречи в Хельсинки.

"Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы помощь дошла до тех, кто больше всего в ней нуждается. Агрессивная война России ежедневно приносит невероятные страдания и широкомасштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа, который так много пережил", - заявил он.