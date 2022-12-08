Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам (фото)

Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам. Это поможет более эффективно работать несмотря на энергетический террор РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"В частности, противодействовать незаконному перемещению материалов, которые могут нести радиационную, химическую, бактериологическую или ядерную угрозы", - добавили в ГПСУ.

Отмечается, что полученные от норвежских партнеров генераторы помогут пограничникам эффективно выполнять свои задачи, несмотря на энергетический террор России.

"Свету на границе быть", - говорится в сообщении.

Напомним, что Япония передаст Украине 242 генератора, а также трансформаторы, разъединители и другое оборудование для восстановления разрушенных электросетей.

В начале декабря в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса.

Также ранее сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в период отключения света.

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