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Япония передаст Украине более 200 генераторов: когда их доставят

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Токио, Четверг 08 декабря 2022 15:21
Япония передаст Украине более 200 генераторов: когда их доставят Фото: Япония передаст Украине более 200 генераторов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония передаст Украине 242 генератора, а также трансформаторы, разъединители и другое оборудование для восстановления разрушенных электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Украины.

"Стороны обсудили потребности украинских энергетических компаний и экстренную поддержку со стороны Японии для обеспечения стабильной работы энергосистемы. В рамках первого этапа помощи Япония предоставит Украине 242 генератора, как это было договорено ранее. Часть генераторов будет доставлена в Украину уже в середине декабря", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, энергетиками Украины и Японии сейчас согласовывается спецификация оборудования для второго пакета помощи Японии, в который войдут трансформаторы, выключатели, кабели, провода и другое оборудование.

Кроме того, японская сторона заявила, что заинтересована в предоставлении профессиональной экспертизы, учитывая свой опыт применения лучших практик энергоэффективности и распространения инновационных подходов к устойчивому развитию энергетического сектора.

Напомним, в начале декабря в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, которые закупили жители этой страны и представители бизнеса.

Также перед этим сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

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Япония генератор
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