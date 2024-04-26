Норвегия за последние месяцы оказала Украине военную помощь на 850 млн евро

Помощь включает в себя артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, минные тральщики и поддержку в обслуживании танков. Среди пожертвований - 5 тысяч противотанковых ракет M72 и артиллерийские снаряды, которые используются в танках M109. В стоимость пожертвований также входят запасные части.

Помимо этого Норвегия выделила до 1,6 млрд норвежских крон (1,36 млрд евро) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

Также Норвегия передала Украине три сапера на шасси танка Leopard 1 и выделила 150 млн норвежских крон (12,7 млн евро) на обслуживание танков Leopard.