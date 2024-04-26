Норвегія за останні місяці надала Україні військову допомогу на 850 млн євро

Норвегія за останні місяці передала Україні військові матеріали на суму близько 1 млрд норвезьких крон (майже 850 млн євро), що належать Збройним силам країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Норвегії.
Допомога включає в себе артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики і підтримку в обслуговуванні танків. Серед пожертвувань - 5 тисяч протитанкових ракет M72 і артилерійські снаряди, які використовуються в танках M109. У вартість пожертвувань також входять запасні частини.
Крім цього Норвегія виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.
Також Норвегія передала Україні три сапери на шасі танка Leopard 1 і виділила 150 млн норвезьких крон (12,7 млн євро) на обслуговування танків Leopard.
Норвегія продовжує активно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре оголосив про готовність Осло виділити мільярди крон на посилення протиповітряної оборони України.
Програма "Нансен", розрахована на п'ять років, передбачає надання військової та цивільної допомоги на суму 75 млрд норвезьких крон (6,5 млрд євро). Це свідчить про значну та довгострокову підтримку України з боку Норвегії.
Це не перша допомога Норвегії Україні. Раніше уряд країни дозволив прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості українським військовим.
Крім того, у жовтні 2023 року Норвегія виділила 18,5 млн доларів США на розмінування території України. Ця допомога є вкрай важливою для відновлення мирного життя у звільнених від окупантів регіонах.
Наразі тривають переговори між Києвом та Осло щодо укладення двостороннього безпекового договору. Цей документ може стати ще одним кроком до зміцнення співпраці між двома країнами та забезпечення безпеки України в майбутньому.
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