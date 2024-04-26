Норвегія за останні місяці надала Україні військову допомогу на 850 млн євро

Допомога включає в себе артилерійські снаряди, протитанкову зброю, мінні тральщики і підтримку в обслуговуванні танків. Серед пожертвувань - 5 тисяч протитанкових ракет M72 і артилерійські снаряди, які використовуються в танках M109. У вартість пожертвувань також входять запасні частини.

Крім цього Норвегія виділила до 1,6 млрд норвезьких крон (1,36 млрд євро) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

Також Норвегія передала Україні три сапери на шасі танка Leopard 1 і виділила 150 млн норвезьких крон (12,7 млн євро) на обслуговування танків Leopard.