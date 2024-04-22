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Норвегия выделит миллиарды на противовоздушную оборону Украины, - премьер

Понедельник 22 апреля 2024 14:15
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Норвегия выделит миллиарды на противовоздушную оборону Украины, - премьер Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В связи с острой необходимостью в помощи Украине Норвегия теперь будет способствовать созданию системы противовоздушной обороны в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

"Каждое утро в новостях сообщают о российских ракетах и беспилотниках, которые поражают гражданские здания, энергетические установки и убивают множество людей. Украина смогла защитить себя от этого, но у нее заканчивается топливо", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Он отметил, что Норвегия теперь будет выделять миллиарды на противовоздушную оборону Украины.

"Частично для этого использовалась программа Нансена, но в пересмотренном бюджете мы также выделим достаточно средств, чтобы Норвегия с самого начала участвовала в этой инициативе", - заявил премьер.

Программа "Нансен" - это норвежский пакет поддержки Украины. Программа предусматривает военную и гражданскую поддержку на сумму 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет.

Стере утверждает, что будут потрачены значительные средства, но не называет точную сумму.

"Мы вернемся к этому вопросу, когда представим пересмотренный бюджет. Это дорого, но сохранение мира и свободы стоит денег. Те, кто платит самую высокую цену, - это Украина и украинцы", - подчеркнул политик.

Помощь Украине от Норвегии

В рамках курса по поддержке Украины, правительство Норвегии разрешило прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности украинским военным.

В октябре 2023 года Норвегия объявила о выделении 18,5 млн долларов США на разминирование территории Украины.

Киев и Осло ведут переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности, которое может стать еще одним шагом к укреплению сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Норвегия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины, тем самым демонстрируя свою солидарность с украинским народом в его борьбе против российской агрессии.

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