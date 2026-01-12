Норвегия объявила новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов: куда пойдут средства

200 млн долларов на энергетику Украины

По словам Барта, половина пакета, 200 миллионов долларов, будет немедленно направлена на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Речь идет о закупке оборудования и ремонт поврежденных объектов для скорейшего восстановления электроснабжения.

"Мы хорошо понимаем, что важно не только иметь горячие сердца, но и тепло в домах", - подчеркнул министр.

Еще 200 млн долларов на строительство моста

Другие 200 миллионов долларов пойдут на строительство моста в Украине. Эти средства являются частью финансирования, выделенного Европейским Союзом, и, по словам норвежской стороны, должны символизировать солидарность с Украиной и вовлеченность в общие цели.

"Также подтверждаю, что мы будем оказывать помощь гражданскому населению", - заявил Барт.

Почти 17 млрд долларов помощи за два года

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что в декабре прошлого года норвежский парламент утвердил 8,3 миллиарда долларов помощи Украине на 2026 год, сохранив уровень финансирования предыдущего года.

Кроме того, Норвегия является лидером инициативы PURL с общим взносом 850 миллионов долларов. Всего за два года объем поддержки Украины со стороны Норвегии почти достиг 17 миллиардов долларов.