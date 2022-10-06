Норвегия ограничит вход российским рыболовным судам в порты

Правительство Норвегии ограничило доступ российским рыболовным судам к своим портам. Решение было принято в рамках усиления безопасности после обнаружения утечек из газопроводов "Северный поток".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как объясняет министр иностранных дел Анникен Хутфельдт, кораблям также необходимо будет проходить проверку безопасности перед входом.

Теперь траулерам России будет разрешено посещать только три порта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"обнаружили три утечки газа. Уже 1 октября, одна из труб "Северного потока-2" опустела.

Более подробно об утечке газа можно узнать в материале РБК-Украина.

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