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Норвегия ограничит вход российским рыболовным судам в порты

Фото: Норвегия ограничит вход российским рыболовным судам в порты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Норвегии ограничило доступ российским рыболовным судам к своим портам. Решение было принято в рамках усиления безопасности после обнаружения утечек из газопроводов "Северный поток".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Теперь траулерам России будет разрешено посещать только три порта.

Как объясняет министр иностранных дел Анникен Хутфельдт, кораблям также необходимо будет проходить проверку безопасности перед входом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"обнаружили три утечки газа. Уже 1 октября, одна из труб "Северного потока-2" опустела.

Более подробно об утечке газа можно узнать в материале РБК-Украина.

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Норвегия