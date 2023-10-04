Норвегия в следующем году увеличит оборонный бюджет с акцентом на поддержку Украины
Правительство Норвегии наметило планы по увеличению оборонного бюджета страны на 15 миллиардов крон (примерно 1,7 миллиарда долларов). Часть средств закладывается для помощи Украине.
Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNN Breaking.
Отмечается, что таким образом оборонный бюджет Норвегии увеличится на 20% по сравнению с текущим годом.
Предлагаемый бюджет в размере 90,8 миллиарда крон (примерно 10,2 миллиарда долларов) на 2024 год будет распределен по трем ключевым направлениям: повышение потенциала сил обороны, поддержка Украины и дальнейшее укрепление обороноспособности страны.
Расходы на оборону Норвегии будут отвечать требованиям НАТО
В соответствии с давней целью членов альянса НАТО, Норвегия стремится увеличить свои расходы на оборону по меньшей мере до 2% своего ВВП к 2026 году.
По данным правительства, текущие расходы страны на оборону составят чуть более 1,4% ВВП
Расходы страны на оборону в процентах от общей экономики снизились после окончания холодной войны, но недавние события, особенно война в Украине, подчеркнули потребность в более сильных Вооруженных силах.
Поддержка Украины
Значительную часть бюджета, около 7,5 миллиардов крон (684 млн долларов), предлагается направить на военную поддержку Украины.
С тех пор как нынешнее правительство пришло к власти в 2021 году, оборонный бюджет увеличился на 40%. Национальный бюджет на 2024 год будет представлен в пятницу.
Помощь от Норвегии
Недавно сообщалось, что Норвегия предоставит дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов), чтобы предоставить украинцам доступ к защите и жизненно важной помощи.
Также Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.
В августе стало известно, что Норвегия поставит Украине системы защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.
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