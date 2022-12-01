Норвегия и Германия просят НАТО координировать защиту подводной инфраструктуры Европы

Правительства Германии и Норвегии обратиться к НАТО с просьбой помочь в защите подводной инфраструктуры Европы после диверсий на "Северных потоках".

С таким заявлением выступили Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Они заявили, что подобные атаки не должны оставаться без последствий.

"Мы очень серьезно относимся к защите нашей критической инфраструктуры, и никто не должен думать, что атаки останутся без последствий. Трубопроводы, телефонные кабели, интернет-связь жизненно важны для наших государств и должны быть особенно защищены", - сказал Шольц.

Он также отметил, что Норвегия является важным энергопоставщиком после отказа от российских энергоносителей, поэтому безопасность подводной инфраструктуры для этого необходима. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что согласен с таким предложением стран.

"Мы ужесточили наши усилия после недавнего саботажа трубопроводов "Северный поток". Необходимо сделать еще больше для обеспечения того, чтобы наша морская инфраструктура оставалась в безопасности от будущих разрушительных актов", – сказал он.