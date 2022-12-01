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Норвегия и Германия просят НАТО координировать защиту подводной инфраструктуры Европы

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Германия, Четверг 01 декабря 2022 01:49
Норвегия и Германия просят НАТО координировать защиту подводной инфраструктуры Европы Фото: Германия и Норвегия просят НАТО защитить подводную инфраструктуру (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительства Германии и Норвегии обратиться к НАТО с просьбой помочь в защите подводной инфраструктуры Европы после диверсий на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

С таким заявлением выступили Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Они заявили, что подобные атаки не должны оставаться без последствий.

"Мы очень серьезно относимся к защите нашей критической инфраструктуры, и никто не должен думать, что атаки останутся без последствий. Трубопроводы, телефонные кабели, интернет-связь жизненно важны для наших государств и должны быть особенно защищены", - сказал Шольц.

Он также отметил, что Норвегия является важным энергопоставщиком после отказа от российских энергоносителей, поэтому безопасность подводной инфраструктуры для этого необходима. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что согласен с таким предложением стран.

"Мы ужесточили наши усилия после недавнего саботажа трубопроводов "Северный поток". Необходимо сделать еще больше для обеспечения того, чтобы наша морская инфраструктура оставалась в безопасности от будущих разрушительных актов", – сказал он.

Ранее мы писали, что в сети появились видео повреждения трубопровода "Северный поток-1" после взрывов в сентябре. Международный газопровод практически полностью разорван.

Кроме того, СМИ узнали новые детали о судах у "Северных потоков". Суда с отключенными датчиками, которые обнаружили у "Северных потоков" незадолго до утечек, могли проводить разведку.

Более подробно об утечке газа на российских трубопроводах можете узнать в материале РБК-Украина.

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