Норвегія і Німеччина просять НАТО координувати захист підводної інфраструктури Європи
Уряди Німеччини і Норвегії звернутися до НАТО з проханням допомогти у захисті підводної інфраструктури Європи після диверсій на "Північних потоках".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
З такою заявою виступили Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Вони заявили, що подібні атаки не мають залишатися без наслідків.
"Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен думати, що атаки залишаться без наслідків. Трубопроводи, телефонні кабелі, інтернет-зв'язок є життєво важливими для наших держав і повинні бути особливо захищені", – сказав Шольц.
Він також зазначив, що Норвегія є важливим енергопостачальником після відмови від російських енергоносіїв, тож безпека підводної інфраструктури для цього є необхідною. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що згоден з такою пропозицією країн.
"Ми посилили наші зусилля після нещодавнього саботажу трубопроводів "Північний потік". Необхідно зробити ще більше для забезпечення того, щоб наша морська інфраструктура залишалася в безпеці від майбутніх руйнівних актів", – сказав він.
Раніше ми писали, що у мережі з'явилося відео пошкоджень трубопроводу "Північний потік-1" після вибухів у вересні. Міжнародний газопровід практично повністю розірвано.
Крім того, ЗМІ дізналися нові деталі про суди біля "Північних потоків". Судна з відключеними датчиками, які виявили біля "Північних потоків" незадовго до витоків, могли проводити розвідку.
Більш детально про витікання газу на російських трубопроводах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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