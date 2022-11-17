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Могли проводить разведку. СМИ узнали новые детали о судах возле "Северных потоков"

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Четверг 17 ноября 2022 22:30
Могли проводить разведку. СМИ узнали новые детали о судах возле "Северных потоков" Фото: СМИ узнали новые детали о судах, которые обнаружили возле "Северных потоков" незадолго до утечек (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суда с отключенными датчиками, которые обнаружили возле "Северных потоков" незадолго до утечек, могли проводить разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, предположение о том, что суда могли проводить разведку вблизи мест пролегания "Северных потоков", выдвинул директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс.

По его словам, они, вероятно, "следили за тем, чтобы не было поблизости гражданских или военных кораблей из других стран, присутствие которых облегчило бы выявление виновных", а возможный взрыв на трубопроводе мог быть совершен с использованием подводной лодки.

Напомним, ранее стало известно, что два корабля были замечены вблизи мест утечки газа на "Северных потоках" незадолго до их обнаружения.

Более детально об утечках газа на российских трубопроводах можете узнать в материале РБК-Украина.

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