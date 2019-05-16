У Норвегії пройдуть переговори представників уряду Венесуели і опозиції

Представники уряду Венесуэли та опозиції вирушили до Норвегії, щоб обговорити можливі варіанти розвитку подій після нещодавньої невдалої спроби державного перевороту в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поїздка передбачає, що сторони шукають нові підходи після кількох невдалих спроб діалогу між опозицією та правлячою Соціалістичною партією в умовах наростаючої політичної кризи.

За даними джерел, в столиці Норвегії Осло попрямували міністр інформації Хорхе Родрігес і губернатор штату Міранда, член Соціалістичної партії Ектор Родрігес. Також в Норвегії виїхали депутат парламенту від опозиції Сталін Гонсалес і політичні радники Херардо Бліда і Фернандо Мартінес.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив главу Ніколаса Мадуро і венесуельський уряд у переслідуванні більшості опозиційних депутатів.

Крім того, опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо доручив своєму представнику Карлосу Веккьо зустрітися з головою Південного командування Збройних сил США Крейгом Фоллером. Веккьо і Фоллер повинні обговорити питання співпраці та взаємодії між Венесуелою і Сполученими Штатами Америки.