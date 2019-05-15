У Венесуелі силовики заблокували парламент

Ілюстративне фото (caracaschronicles.com)

Приводом для блокування парламенту стало виявлення вибухового пристрою

Будівлю Національного зборів Венесуэлы в Каракасі оточили бійці Національної гвардії та служби національної безпеки Венесуели (СЕБИН). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, приводом для блокування парламенту стало виявлення вибухового пристрою.

За словами депутата Мануелу Болівар, "ми оточені співробітниками спецслужби". Силовики не дозволяли депутатам увійти в будівлю.

"Режим Ніколаса Мадуро намагається силою поставити на коліна Національні збори", - заявив лідер венесуельської опозиції, а також тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо.

Між тим, контрольоване урядом президента Мадуро Конституційні збори позбавили парламентського імунітету ще п'ятьох депутатів Національних зборів. Таким чином, загальна кількість опозиційних депутатів, які повинні постати перед судом за звинуваченням у державному перевороті, досягло 14 людей. Троє з них знайшли притулок у будівлях дипломатичних місій, ще один зумів сховатися в Колумбії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в ході телефонної розмови з лідером венесуельської опозиції, тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо обговорив питання міжнародної допомоги Венесуелі для "мирного переходу влади" в країні.

Крім того, лідер венесуельской опозиції Хуан Гуайдо доручив своєму представнику Карлосу Веккьо зустрітися з головою Південного командування Збройних сил США Крейгом Фоллером.