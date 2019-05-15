ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Венесуелі силовики заблокували парламент

Новини » Політика    15.05.2019 - 15:33
У Венесуелі силовики заблокували парламент
Ілюстративне фото (caracaschronicles.com)

Приводом для блокування парламенту стало виявлення вибухового пристрою

Будівлю Національного зборів Венесуэлы в Каракасі оточили бійці Національної гвардії та служби національної безпеки Венесуели (СЕБИН). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, приводом для блокування парламенту стало виявлення вибухового пристрою.

За словами депутата Мануелу Болівар, "ми оточені співробітниками спецслужби". Силовики не дозволяли депутатам увійти в будівлю.

"Режим Ніколаса Мадуро намагається силою поставити на коліна Національні збори", - заявив лідер венесуельської опозиції, а також тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо.

Між тим, контрольоване урядом президента Мадуро Конституційні збори позбавили парламентського імунітету ще п'ятьох депутатів Національних зборів. Таким чином, загальна кількість опозиційних депутатів, які повинні постати перед судом за звинуваченням у державному перевороті, досягло 14 людей. Троє з них знайшли притулок у будівлях дипломатичних місій, ще один зумів сховатися в Колумбії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в ході телефонної розмови з лідером венесуельської опозиції, тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо обговорив питання міжнародної допомоги Венесуелі для "мирного переходу влади" в країні.

Крім того, лідер венесуельской опозиції Хуан Гуайдо доручив своєму представнику Карлосу Веккьо зустрітися з головою Південного командування Збройних сил США Крейгом Фоллером.

Представник Гуайдо зустрінеться з командувачем армії США США ввели санкції на дві компанії і танкери через торгівлі з Венесуелою
Новини України Венесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся