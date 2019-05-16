ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Режим Мадуро почав переслідування близько сотні опозиціонерів Венесуели, - Гуайдо

Новини » Політика    16.05.2019 - 03:20
Режим Мадуро почав переслідування близько сотні опозиціонерів Венесуели, - Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Опозиціонерам можуть пред'явити звинувачення у зраді країні

Лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо, тимчасовий президент країни, звинуватив очільника Ніколаса Мадура та венесуельський уряд у переслідуванні більшості опозиційних депутатів. Як інформує РБК-Україна, про це Гуайдо сказав газеті El Nacional.

Зокрема, за його словами, наразі у Національній асамблеї (однопалатному парламенті, - ред.) опозиція займає 112 з 167 місць. В останні роки цей найвищий законодавчий орган країни був фактично виключений з процесу прийняття рішень.

"Диктатура переслідує щонайменше 96 депутатів", - сказав Гуайдо.

 Він нагадав, що раніше прихильна до режиму Мадуро Конституційна асамблея позбавила імунітету від судового переслідування понад 10 опозиційних депутатів за причетність до антиурядових виступів 30 квітня 2019.

Зокрема, Верховний суд Венесуели вирішив, що депутатам можуть пред’явити звинувачення у зраді державі та інших тяжких злочинах.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, будівлю Національних зборів Венесуели в Каракасі оточили бійці Національної гвардії та служби національної безпеки Венесуели. 

У Венесуелі силовики заблокували парламент Гуайдо готовий погодитися на інтервенцію США до Венесуели
Новини України кризисВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся