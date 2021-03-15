У Норвегії один з медиків помер після вакцинації препаратом AstraZeneca

У неділю, 14 березня, у Норвегії один з медиків, якого госпіталізували після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca, помер. Жінка перебувала в інтенсивній терапії.

За його словами, у всіх трьох випадках мова йде "про рідкісну картину хвороби".

"Згустки крові не рідкість. Однак виявлена дуже незвичайна комбінація низького числа тромбоцитів, тромбів у великих і малих судинах і крововиливів", - заявив Мадсен.

При цьому він додав, що зараз ведеться розслідування випадків побічних при вакцинації.

Наголошується, що троє вакцинованих медиків були молодше 50 років. Вони отримали перші дози вакцини в один час, проте побічні ефекти у них виявили через 3-10 днів.