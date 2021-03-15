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У Норвегії один з медиків помер після вакцинації препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Норвегія, Понеділок 15 березня 2021 16:36
У Норвегії один з медиків помер після вакцинації препаратом AstraZeneca Фото: Стейнар Мадсен (flickr)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 березня, у Норвегії один з медиків, якого госпіталізували після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca, помер. Жінка перебувала в інтенсивній терапії.

Про це повідомив директор Агентства лікарських засобів Норвегії Стейнар Мадсен, передає NKR.

За його словами, у всіх трьох випадках мова йде "про рідкісну картину хвороби".

"Згустки крові не рідкість. Однак виявлена дуже незвичайна комбінація низького числа тромбоцитів, тромбів у великих і малих судинах і крововиливів", - заявив Мадсен.

При цьому він додав, що зараз ведеться розслідування випадків побічних при вакцинації.

Наголошується, що троє вакцинованих медиків були молодше 50 років. Вони отримали перші дози вакцини в один час, проте побічні ефекти у них виявили через 3-10 днів.

Нагадаємо, раніше трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами після того, як вони отримали першу дозу препарату AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Крім того, ряд країн, серед яких Данія, Італії, Норвегії та Ісландії, заявили, що призупинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

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