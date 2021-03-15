В Норвегии один из медиков умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

В воскресенье, 14 марта, в Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер. Женщина находилась в интенсивной терапии.

По его словам, во всех трех случаях речь идет "о редкой картине болезни".

"Сгустки крови не редкость. Однако выявлена очень необычная комбинация низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний", - заявил Мадсен.

При этом он добавил, что сейчас ведется расследование побочных случаев при вакцинации.

Отмечается, что трое вакцинированных медиков были младше 50 лет. Они получили первые дозы вакцины в одно время, однако побочные эффекты у них выявили через 3-10 дней.