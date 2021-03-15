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В Норвегии один из медиков умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Новина українською → Норвегия, Понедельник 15 марта 2021 16:36
В Норвегии один из медиков умер после вакцинации препаратом AstraZeneca Фото: Стейнар Мадсен (flickr)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 марта, в Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер. Женщина находилась в интенсивной терапии.

Об этом сообщил директор Агентства лекарственных средств Норвегии Стейнар Мадсен, передает NKR.

По его словам, во всех трех случаях речь идет "о редкой картине болезни".

"Сгустки крови не редкость. Однако выявлена очень необычная комбинация низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний", - заявил Мадсен.

При этом он добавил, что сейчас ведется расследование побочных случаев при вакцинации.

Отмечается, что трое вакцинированных медиков были младше 50 лет. Они получили первые дозы вакцины в одно время, однако побочные эффекты у них выявили через 3-10 дней.

Напомним, ранее троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами после того, как они получили первую дозу препарата AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

Кроме того, ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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