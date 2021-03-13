ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Норвегії трьох вакцинованих AstraZeneca медиків госпіталізували з тромбами

Новость на русском → Норвегія, Субота 13 березня 2021 18:13
У Норвегії трьох вакцинованих AstraZeneca медиків госпіталізували з тромбами Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про це інформує газета Aftenposten.

"Сьогодні, 13 березня, ми отримали три повідомлення про серйозні випадки утворення тромбів у трьох молодих людей, які отримали вакцину AstraZeneca. Вони проходять лікування у стаціонарі", - зазначив Норвезький інститут охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Як писало РБК-Україна, вчора ряд країн, серед яких Данія, Італії, Норвегії та Ісландії, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Норвегия Вакцина
NEWS
"Слуга народу" змінила структуру партії: хто очолює нові органи
"Слуга народу" змінила структуру партії: хто очолює нові органи
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації