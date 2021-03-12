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У Хорватії після щеплення вакциною AstraZeneca померла жінка

Новость на русском → Загреб, П'ятниця 12 березня 2021 22:35
У Хорватії після щеплення вакциною AstraZeneca померла жінка Фото: лікар (freepik)
Автор: Андрій Козловський

У Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Про це повідомляє HRT.

Згідно з інформацією Хорватського агентства лікарських засобів та медичних товарів, надійшла одна заява про смерть в результаті легеневої емболії (тромб в легеневій артерії) 91-річної громадянки Хорватії. Вона була щеплена раніше препаратом AstraZeneca.

В агентстві, зокрема, відзначили, що на основі наявної медичної документації неможливо встановити причинно-наслідковий зв'язок щодо цього смертельного випадку. Через це організація запросила всю необхідну додаткову інформацію для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, вчора ряд країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що призупинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

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