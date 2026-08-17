Northrop Grumman в 5 раз ускорит передачу секретных данных в космосе

Развитие спутниковой сетевой прототипной системы

Новое партнерское соглашение базируется на предыдущем прототипном проекте, в рамках которого была создана космическая сеть для Министерства обороны США.

Как это работает?

Защита в трех состояниях: разрабатываемые криптографические решения будут защищать информацию при хранении, передаче и активной обработке на борту спутников или других оборонных платформ.

Полноценная защита: разработчики отмечают, что защиты данных только при передаче недостаточно, поскольку информация остается уязвимой при непосредственном анализе на борту.

Специализированные устройства: компании будут совместно инвестировать в создание криптографических устройств для защиты критически важных миссий в космосе и других военных средах.

Читайте больше: Ядерный бункер Ирана: почему даже самые мощные бомбы США могут быть бессильны

Открытая архитектура и пятикратное ускорение

Центральной задачей партнерства является повышение производительности криптографических систем в пять раз.

Благодаря чему этого можно достичь?

Модульный подход: системы будут создаваться на основе открытой и модульной архитектуры, что позволит постоянно обновлять программное и аппаратное обеспечение без необходимости замены всей спутниковой платформы или сети.

Скорость принятия решений: ускорение обработки шифрованных данных позволит военным сетям обмениваться защищенной информацией без задержек, которые могут повлиять на оперативные решения в поле боя.

Многосферное применение: разрабатывается технология для поддержки миссий на земле, в воздухе, на море и на космических оборонных платформах.