Northrop Grumman у 5 разів прискорить передачу секретних даних у космосі

Супутники зможуть передавати секретні дані у п'ять разів швидше- Northrop Grumman та Aeronix спільно розроблятимуть нові криптографічні системи для захищеного космічного зв'язку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.
Нова партнерська угода базується на попередньому прототипному проєкті, у межах якого було створено космічну мережу для Міністерства оборони США.
Як це працює?
Захист у трьох станах: розроблювані криптографічні рішення захищатимуть інформацію під час її зберігання, передачі та активної обробки на борту супутників чи інших оборонних платформ.
Повноцінний захист: розробники зазначають, що захисту даних лише під час передачі недостатньо, оскільки інформація залишається вразливою під час безпосереднього аналізу на борту.
Спеціалізовані пристрої: компанії спільно інвестуватимуть у створення криптографічних пристроїв для захисту критично важливих місій у космосі та інших військових середовищах.
Центральним завданням партнерства є підвищення продуктивності криптографічних систем у п'ять разів.
Завдяки чому цього можна досягнути?
Модульний підхід: системи створюватимуться на основі відкритої та модульної архітектури, що дасть змогу постійно оновлювати програмне й апаратне забезпечення без необхідності заміни всієї супутникової платформи чи мережі.
Швидкість прийняття рішень: прискорення обробки шифрованих даних дозволить військовим мережам обмінюватися захищеною інформацією без затримок, які можуть вплинути на оперативні рішення на полі бою.
Багатосферне застосування: технологія розробляється для підтримки місій на землі, у повітрі, на морі та на космічних оборонних платформах.