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Норріс показав найкращий час в перший день тестів Формули-1

Автор: Андрій Вирва

Команди Формули-1 завершили перший день передсезонних тестів у Барселоні. Найкращий результат показав гонщик "Макларена" Ландо Норріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

В тестових заїздах взяло участь 16 гонщиків.

Найкращий результат показав Ландо Норріс на "Макларен". Він проїхав коло за 1:19,568.

Найбільше кіл подолали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") та Фернандо Алонсо ("Альпін"), 147 та 146 відповідно.

Результати першого дня тестів:

Пілот

Команда

Час

Кола

1. Л. Норріс

McLaren

1:19.568

102

2. Ш. Леклер

Ferrari

1:20.165

80

3. К. Сайнс

Ferrari

1:20.416

73

4. Д. Расселл

Mercedes

1:20.784

77

5. Л. Хемілтон

Mercedes

1:20.929

50

6. С. Феттель

Aston Martin

1:21.276

52

7. Ю. Цунода

AlphaTauri

1:21.638

120

8. Ф. Алонсо

Alpine

1:21.746

146

9. М. Ферстаппен

Red Bull

1:22.246

147

10. В. Боттас

Alfa Romeo

1:22.572

23

11. А. Албон

Williams

1:22.760

66

12. М. Шумахер

Haas

1:22.962

23

13. Л. Стролл

Aston Martin

1:23.327

67

14. Н. Латіфі

Williams

1:23.379

66

15. М. Мазєпін

Haas

1:24.505

20

16. Р. Кубіца

Alfa Romeo

1:25.909

9

Нагадаємо, що Шарль Леклер показав найкращий час ранкової сесії перших тестів Формули-1.

До слова, раніше термін Формули-1 DRS розібрали простими словами.

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Формула-1