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Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке DRS

Новость на русском →
Вівторок 22 лютого 2022 16:15
Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке DRS Фото: Льюїс Хемілтон (позаду) з відкритим крилом після зони DRS (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорців

За 27 днів до старту сезону-2022 у чемпіонаті світу Формула-1 час розібратися з новим технічним визначенням Королівських автоперегонів. Слово на літеру "Д" – DRS.

Термін DRS простими словами на крихітні деталі розбере РБК-Україна.

Деталь боліда, що дозволяє зменшувати силу лобового опору на болід і збільшувати його швидкість, називають Drag reduction system або DRS (ДРС).

Система зниження лобового спротиву з'явилася у Формулі-1 в 2011 році. Так Міжнародна автомобільна федерація (FIA) прагнула додати видовищності перегонам завдяки збільшенню кількості обгонів. Покладене завдання DRS виконала повністю.

Майбутній чемпіон світу Ніко Росберг уже після другого гран-прі сезону-2011 назвав систему "найкращим нововведенням за всю історію Формули-1". Його слова підтвердили і цифри. Кількість обгонів зросла орієнтовно вдвічі.

Принцип роботи DRS доволі простий. Кожен болід Королівських автоперегонів оснащений переднім і заднім антикрилами. Вони додають машинам притискної сили, особливо на прямих зі швидкістю понад 250 км/год.

З появою DRS пілот кнопкою на кермі боліда може зменшувати кут нахилу частини заднього антикрила. Як наслідок, воно перестає блокувати потік повітря, а машина додає у швидкості (до 12 км/год наприкінці прямих).

Ефект від застосування DRS змусив організаторів скласти правила використання системи. Перед кожним гран-прі вони заздалегідь визначають 1-2 "зони Drag reduction system". Саме там пілот може скористатися системою, якщо його відставання від гонщика попереду менше однієї секунди.

Окрім того, DRS дозволяють використовувати з 3-го кола зі старту гонки або на третє коло після повернення автомобіля безпеки в бокси. Натомість за дощових умов директор гонки запроваджує заборону на використання системи.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Шанувальники Королівських автоперегонів левову частку обгонів побачать саме завдяки системі DRS.

Нагадаємо, що команда "Альпін" презентувала оновлений болід на прийдешній сезон Формули-1.

До слова, раніше термін Формули-1 "гравій" розібрали простими словами.

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