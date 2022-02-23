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Норрис показал лучшее время в первый день тестов Формулы-1

Автор: Андрей Вырва

Команды Формулы-1 завершили первый день предсезонных тестов в Барселоне. Лучший результат показал гонщик "Макларена" Ландо Норрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.

В тестовых заездах приняло участие 16 гонщиков.

Лучший результат показал Ландо Норрис на "Макларене". Он проехал круг за 1:19,568.

Больше всего кругов проехали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Фернандо Алонсо ("Альпин"), 147 и 146 соответственно.

Результаты первого дня тестов:

Пилот

Команда

Время

Круги

1. Л.Норрис

McLaren

1:19.568

102

2. Ш.Леклер

Ferrari

1:20.165

80

3. К.Сайнс

Ferrari

1:20.416

73

4. Д.Расселл

Mercedes

1:20.784

77

5. Л.Хэмилтон

Mercedes

1:20.929

50

6. С.Феттель

Aston Martin

1:21.276

52

7. Ю.Цунода

AlphaTauri

1:21.638

120

8. Ф.Алонсо

Alpine

1:21.746

146

9. М.Ферстаппен

Red Bull

1:22.246

147

10. В.Боттас

Alfa Romeo

1:22.572

23

11. А.Элбон

Williams

1:22.760

66

12. М.Шумахер

Haas

1:22.962

23

13. Л.Стролл

Aston Martin

1:23.327

67

14. Н.Латифи

Williams

1:23.379

66

15. Н.Мазепин

Haas

1:24.505

20

16. Р.Кубица

Alfa Romeo

1:25.909

9

Напомним, что Шарль Леклер показал лучшее время утренней сессии первых тестов Формулы-1.

К слову, раньше термин Формулы-1 DRS разобрали простыми словами.

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Формула-1