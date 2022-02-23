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Леклер показав найкращий час ранкової сесії перших тестів Формули-1

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Барселона, Середа 23 лютого 2022 15:26
Леклер показав найкращий час ранкової сесії перших тестів Формули-1 Фото: Шарль Леклер на "Феррарі" (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Команди Королівських автоперегонів розпочали підготовку до сезону-2022 з триденних тестів на трасі в Барселоні. У першій сесії заїздів найшвидшим був пілот "Феррарі" Шарль Леклер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

Вранці на автодромі з'явилися десять гонщиків. Пілоти "Феррарі", "Макларена", "Мерседеса", "Астон Мартіна", "Альфа Таурі", "Ред Булла", "Альпін", "Вільямса", "Хааса" та "Альфа Ромео" провели на трасі різну кількість кіл.

Найкращий час показав Шарль Леклер. Він проїхав коло за 1:20,165. Для порівняння, найшвидшим на Гран-прі Іспанії торік був Макс Ферстаппен із часом 1:18,149. Саме цей дует пілотів провів на треку найбільше часу. Леклер і Ферстаппен проїхали по 80 кіл.

Щоправда, на тестах усі команди зосередилися на випробуванні технічних новинок. Пілоти виїжджали на трасу, зокрема, зі спеціальним обладнанням, аби інженери могли порівняти реальні дані з очікуваними.

У другій половині дня відбудеться друга сесія тестів. Вона триватиме 4 години, а за кермом болідів з'являться й інші пілоти. Вперше машини 2022 року випробують Хемілтон, Сайнс, Стролл, Боттас, Шумахер і Албон.

Нагадаємо, що команда "Альпін" презентувала оновлений болід на прийдешній сезон Формули-1.

До слова, раніше термін Формули-1 DRS розібрали простими словами.

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