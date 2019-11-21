Нормандський формат: Україна проситиме повернути з окупованих територій всіх полонених

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до нормандського формату, який запланований на 9 грудня у Парижі. Про це глава держави сказав у ході брифінгу в Очакові 20 листопада.

За його словами, українська сторона готується до саміту і того його формату, якого не було з грудня 2016 року. Одним із питань, яке планує порушити Зеленський, є повернення на підконтрольну українському уряду територію всіх ув'язнених.

"Стосовно наших людей які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і ми будемо говорити в нормандському форматі - я дуже хочу вирішити це питання - щоб ми дійсно отримали одразу всіх", - підкреслив він.

Нагадаємо, під час візиту до Станиці Луганської президент зазначив, що до моменту нормандської зустрічі питання подальшого розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі не обговорюватиметься.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував розвести війська вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі. Путін наголосив, що здійснити розведення сил на всій лінії розмежування треба якнайшвидше, щоб "гармати перестали стріляти".