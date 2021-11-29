ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нормандський формат потрібно зберегти до політичної волі Росії, - посол Німеччини

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 листопада 2021 13:25
Нормандський формат потрібно зберегти до політичної волі Росії, - посол Німеччини Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (girl2leader.org.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Переговори у нормандському форматі необхідно продовжити, або, принаймні, зовсім не зупиняти. Для того, аби зберегти цю платформу до того часу, коли настане політична воля Росії.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

"Як на мене, ці перемовини треба продовжити або в будь-якому випадку не зовсім зупинити, щоб мати платформу, коли настане час і коли буде політична воля і в Росії", - сказала Фельдгузен.

Вона зазначила, що не вважає оприлюднення главою МЗС Росії Сергієм Лавровим конфіденційного листування з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції кроком до закриття переговорів у нормандському форматі.

"Чому Лавров оприлюднив листування? Тому що він міг це зробити. Щоб ми були обурені, але канцлер відреагувала дуже спокійно на це. Чесно кажучи, це не було великим сюрпризом. Це не вперше вони оприлюднюють такі конфіденційні папери", - наголосила Фельдгузен.

Посол підкреслила, що в будь-якому випадку переговори в нормандському форматі наразі перебувають у глухому куті, і в Німеччині дуже сподівалися, що буде ще якась зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні.

Вона додала, що говорити про нові формати врегулювання ситуації немає сенсу.

"Ми завжди раді, коли наші партнери нас підтримують, і США це зробили. Ми й далі так співпрацюємо зі США, ми справді в дуже близькому контакті з ними, вони хочуть допомогти. Говорити про інші формати немає сенсу, тому що ми маємо один формат. Ми знаємо як він функціонує, і якщо його підтримувати - це вже добре", - резюмувала посол.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікував листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки нормандської зустрічі міністрів. У листах російська сторона нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.

Додамо, у жовтні Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, в тому числі за участю інших лідерів "нормандської четвірки".

Зазначимо, у Путіна заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Україна Германия Нормандський формат
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ