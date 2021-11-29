Нормандський формат потрібно зберегти до політичної волі Росії, - посол Німеччини

Переговори у нормандському форматі необхідно продовжити, або, принаймні, зовсім не зупиняти. Для того, аби зберегти цю платформу до того часу, коли настане політична воля Росії.

"Як на мене, ці перемовини треба продовжити або в будь-якому випадку не зовсім зупинити, щоб мати платформу, коли настане час і коли буде політична воля і в Росії", - сказала Фельдгузен.

Вона зазначила, що не вважає оприлюднення главою МЗС Росії Сергієм Лавровим конфіденційного листування з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції кроком до закриття переговорів у нормандському форматі.

"Чому Лавров оприлюднив листування? Тому що він міг це зробити. Щоб ми були обурені, але канцлер відреагувала дуже спокійно на це. Чесно кажучи, це не було великим сюрпризом. Це не вперше вони оприлюднюють такі конфіденційні папери", - наголосила Фельдгузен.

Посол підкреслила, що в будь-якому випадку переговори в нормандському форматі наразі перебувають у глухому куті, і в Німеччині дуже сподівалися, що буде ще якась зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні.

Вона додала, що говорити про нові формати врегулювання ситуації немає сенсу.

"Ми завжди раді, коли наші партнери нас підтримують, і США це зробили. Ми й далі так співпрацюємо зі США, ми справді в дуже близькому контакті з ними, вони хочуть допомогти. Говорити про інші формати немає сенсу, тому що ми маємо один формат. Ми знаємо як він функціонує, і якщо його підтримувати - це вже добре", - резюмувала посол.