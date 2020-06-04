Нормандська зустріч відбудеться в 2020 році, - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав нормандського формату відбудеться в 2020 році. Ця зустріч відбудеться в Берліні.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, передає Morgen post.

Також Єрмак зазначив, що діалог України з російською стороною триває.

"Я впевнений, що в цьому році в Берліні відбудеться саміт глав держав і урядів Німеччини, Франції, України і Росії", - сказав він.

Нагадаємо, що минулого року відбулась нормандська зустріч президента України Володимира Зеленського, президента РФ Володимира Путіна, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емануеля Макрона. В ході цієї зустрічі було прийнято комюніке, а також сторони домовились провести ще одну зустріч, але в Берліні.

Втім, у зв'язку з початком пандемії було перенесено ряд міжнародних зустрічей, в тому числі і нормандську. Хоча Росія неодноразово заявляла, що причина у невиконанні Україною нормандського комюніке.

Зазначимо, голова МЗС України анонсував нову нормандську зустріч на рівні міністрів.

Ще раніше у Німеччині оцінили ймовірність саміту "нормандської четвірки".