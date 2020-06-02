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Кулеба анонсував нову нормандську зустріч на рівні міністрів

Новини » Політика     02.06.2020 - 14:17
Кулеба анонсував нову нормандську зустріч на рівні міністрів
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Нові переговори мають пройти найближчим часом

Найближчим часом мають відбутися чергові переговори в нормандському форматі щодо Донбасу на рівні міністрів. На ній обговорять рішення, які принесуть мир на схід України.

Про це на брифінгу у Берліні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом підкреслив, що контакти продовжаться в нормандському форматі на рівні міністрів.

"Уже скоро відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які принесуть мир на Донбас", - додав він.

Своєю чергою, голова німецького МЗС уточнив, що дата саміту "нормандської четвірки" залежить від ситуації з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар заявляла, що міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" проведуть чергову відеоконференцію у середині червня, а про саміт лідерів чотирьох країн можна буде говорити тільки після прогресу в основних питаннях безпеки на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками року президентства підкреслив, що мінський формат залишається в пріоритеті, але інші формати ніхто не скасовував.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасДмитро КулебаНормандський формат
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