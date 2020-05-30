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У МЗС Німеччини оцінили ймовірність саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика     30.05.2020 - 08:44
У МЗС Німеччини оцінили ймовірність саміту "нормандської четвірки"
Фото: нормандська зустріч у Парижі в грудні 2019 року (kremlin.ru)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 червня повинен відвідати Німеччину

У Міністерстві закордонних справ Німеччини оцінили ймовірність зустрічі у нормандському форматі найближчим часом. При цьому очікується візит глави українського МЗС Дмитра Кулеби в Німеччину.

Про це повідомляє DW.

За словами офіційного представника МЗС Німеччини Марії Адебар, кілька тижнів тому міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" провели відеоконференцію, а в середині червня відбудеться ще одна. Однак, як заявила Адебар, про підготовку наступного саміту в "нормандському форматі" можна буде говорити тільки після того, як сторони досягнуть якогось прогресу з цих питань.

Вона додала, що учасники відеоконференції говорили про перспективи досягнення домовленостей про довгострокове припинення вогню, про подальше звільнення утримуваних осіб, створення нових КПВВ і продовження розведення сил від ліній розмежування.

При цьому вона підтвердила, що Німеччину 2 червня відвідає Дмитро Кулеба. Основними темами зустрічі глав українського та німецького зовнішньополітичного відомства стануть військовий конфлікт на Донбасі та виконання раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч відбудеться після спаду захворюваності COVID-19.

У МЗС РФ заявляють, що передумов для нормандської зустрічі поки що немає і на цьому сходяться всі учасники формату.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Нормандський формат
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