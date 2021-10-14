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Нормандська зустріч: Лавров пояснив, чому Росія відмовляється від неї

Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація відмовляється від участі в саміті "нормандської четвірки", оскільки не виконані рішення попереднього саміту в Парижі. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров здивований, чому "західні колеги" наполягають на зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Мене, звичайно, трохи здивувало, що західні колеги з такою напористістю просувають відновлення нормандського формату, не забезпечуючи зі свого боку виконання попередніх рішень", - зазначив Лавров.

За його словами, президент Росії Володимир Путін у розмові з лідерами Німеччини і Франції обговорював доцільність відновлення нормандського формату і проведення саміту тільки після того, як будуть виконані попередні рішення.

Нагадаємо, раніше російський "Комерсант" випустив публікацію про те, що лідери країн "нормандської четвірки" не змогли погодити проведення саміту по Донбасу, і, швидше за все, контакти на вищому рівні продовжаться по телефону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до нормандської зустрічі глав МЗС і чекає тільки сигналів з Москви.

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ЛавровНормандський формат