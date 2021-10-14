Нормандская встреча: Лавров объяснил, почему Россия отказывается от нее

Российская Федерация отказывается от участия в саммите "нормандской четверки", поскольку не выполнены решения предыдущего саммита в Париже. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров удивлен, почему "западные коллеги" настаивают на встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Меня, конечно, немного удивило, что западные коллеги с такой напористостью продвигают возобновление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений", - отметил Лавров.
По его словам, президент России Владимир Путин в разговоре с лидерами Германии и Франции обсуждал целесообразность возобновления нормандского формата и проведения саммита только после того, как будут выполнены предыдущие решения.
Напомним, ранее российский "Коммерсант" выпустил публикацию о том, что лидеры стран "нормандской четверки" не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу, и, скорее всего, контакты на высшем уровне продолжатся по телефону.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к нормандской встрече глав МИД и ждет только сигналов из Москвы.