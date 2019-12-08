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Зустріч нормандської четвірки: став відомий графік саміту

Новини » Політика     08.12.2019 - 18:51
Зустріч нормандської четвірки: став відомий графік саміту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зустріч представників "нормандської четвірки" відбудеться завтра в Парижі

Став відомий графік проведення саміту представників "нормандської четвірки", який відбудеться завтра, 9 грудня, в Парижі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Завтра відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Графік:

  • 14:55 - прибуття до Єлисейського палацу;
  • 15:05 - зустріч Зеленського з Макроном;
  • 15:30 - зустріч Зеленського з Меркель;
  • 16:00 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату";
  • 18:45 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Відзначимо, що остаточної інформації з приводу двосторонньої зустрічі Зеленського і президента РФ Володимира Путіна поки немає.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

Крім того, під час нормандського саміту 9 грудня не виключена двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У процесі підготовки "нормандського формату" обговорювалася висока ймовірність переговорів двох президентів тет-а-тет на полях саміту. 29 листопада в Кремлі підтвердили можливість такої зустрічі. У п'ятницю, 6 грудня, український президент також підтвердив зустріч з Путіним.

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