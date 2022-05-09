Нормально для воєнного часу: в уряді попередили про ризики інфляції

"Зараз після COVID у всьому світі інфляція в принципі галопує. У країні, яка веде найбільшу на європейському континенті після Другої світової війну, повномасштабну, криваву війну проти зухвалого агресора, інфляція у районі до 20% - абсолютно прийнятна. Це нормально для воєнного часу", - сказав він.

Відповідаючи на питання про фінансування дефіциту бюджету Національним банком за рахунок викуп ОВДП, Шмигаль заявив, що НБУ у межах встановлених параметрів може це робити. "НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція буде близько 20%, ми також з Міністерством економіки ці межі будемо дуже уважно відслідковувати", - зазначив голова уряду.

За його словами, прив'язка інфляції до курсу долара - це стереотип. "Там немає такої прямої залежності. І зафіксований курс НБУ не означає, що ми не маємо ринкового курсу і що ми його не бачимо. Ми всі чудово бачимо, що сьогодні курс коливається в районі 32-33 гривень/долар", - додав прем'єр.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.