Нормально для военного времени: в правительстве предупредили о рисках инфляции

"Сейчас после COVID во всем мире инфляция в принципе галопирует. В стране, ведущей крупнейшую на европейском континенте после Второй мировой войну, полномасштабную, кровавую войну против дерзкого агрессора, инфляция в районе до 20% - абсолютно приемлема. Это нормально для военного времени", - сказал он.

Отвечая на вопрос о финансировании дефицита бюджета Национальным банком за счет выкупа ОВГЗ, Шмыгаль заявил, что НБУ в пределах установленных параметров может это делать. "НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция будет около 20%, мы также с Министерством экономики эти границы будем очень внимательно отслеживать", - отметил глава правительства.

По его словам, привязка инфляции к курсу доллара - это стереотип. "Там нет такой прямой зависимости. И зафиксированный курс НБУ не означает, что мы не имеем рыночного курса и что мы его не видим. Мы все прекрасно видим, что сегодня курс колеблется в районе 32-33 гривен / доллар", - добавил премьер.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (до марта прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.