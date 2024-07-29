Номер два для Харрис. Кто может стать вице-президентом США от демократов

Поскольку Камала Гаррис представляет штат Калифорния, в котором политически доминируют демократы, то кандидатом в вице-президенты могут выбрать представителя " шаткого штата " – такого, где шансы демократов и республиканцев на победу сопоставимы.

Подбором и проверкой потенциальных кандидатов занимается бывший генеральный прокурор США Эрик Голдер и его юридическая фирма.

Джош Шапиро

Губернатор штата Пенсильвания. До вступления в должность пять лет был генеральным прокурором штата. Ввиду этого он знает Камалу Харрис почти два десятилетия, ведь она была генпрокурором Калифорнии.

Шапиро пользуется приверженностью многих доноров с Уолл-стрит, которые убеждены, что он мог бы помочь Харрис в своем штате. С другой стороны, Шапиро является большим сторонником Израиля, а это может повлиять на позиции Харрис в другом неустойчивом штате – Мичигане. Там есть большая доля арабских американских избирателей, настроенных антиизраильски.

По информации Financial Times, часть доноров Демократической партии выражает обеспокоенность, что у Шапиро нет достаточного опыта управления.

Джош Шапиро регулярно делает заявления в поддержку Украины, но практических действий не так много.

Марк Келли

Cенатор от штата Аризона. Марк Келли – бывший пилот ВМС США, участник американской операции "Буря в пустыне" в Ираке и Кувейте 1991 года. В середине 90-х Марк Келли и его брат-близнец Скотт были отобраны в программу подготовки астронавтов НАСА. Сенатор работает с 2020 года. К этому кандидату в вице-президенты привержены доноры-демократы из Голливуда.

Избрание Марка Келли помогло бы Камале Харрис одержать победу в Аризоне и получить благосклонность среди консервативно настроенных независимых избирателей, озабоченных возможным возвращением Трампа на должность главнокомандующего.

Однако в таком случае Майку Келли придется уступить свое место в Сенате, а тогда демократы могут потерять большинство в верхней палате Конгресса.

Марк Келли в 2023 году совершил два визита в Украину, а также встречался с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон. В штате Аризона, который представляет политик, проходит обучение украинских пилотов.

Рой Купер

Губернатор штата Северная Каролина. Купер занимает должность с 2016 года, поэтому в 2024-м его каденция заканчивается. Купер и Харрис одновременно работали генеральными прокурорами на уровне штатов, и они вместе проводили предвыборную кампанию в Северной Каролине в последние недели, прежде чем Байден снялся с выборов.

Имеет большой опыт в политике. Купер побеждал на шести всеобщих выборах в Северной Каролине и высоко оценивается как губернатор. А в 2020 году он был единственным губернатором-демократом, победившим в "республиканском" штате.

Купер имеет четкую проукраинскую позицию. В частности, в апреле 2022 поручал Национальной гвардии штата направить военную помощь Украине. Также по его распоряжению все правительственные учреждения прекратили договоры или операции, которые приносят пользу российским организациям.

Джей Би Притцкер

Губернатор штата Иллинойс и наследник сети гостиниц Hyatt Hotels Corporation. Он руководит штатом, имеющим существенное количество голосов выборщиков – 19 и стабильно поддерживает демократов. Среди плюсов Прицкера – возможность финансировать избирательную кампанию из собственных средств.

Джей Прицкер – украинского еврейского происхождения. Представители украинской диаспоры в Чикаго отмечают, что губернатор многое знает об Украине. Кроме того, его сестра Пенни Прицкер является специальной представительницей США по восстановлению экономики Украины.

Является одним из самых больших лоббистов Украины в США. 18 марта 2022 года – первый губернатор, который начал вводить санкции против России на уровне штата. Также Прицкер подписал акт о выводе всех средств штата из российских банков в знак солидарности с Украиной.

Гретхен Уитмер

Губернатор важного "шаткого" штата Мичиган. Так что если она станет кандидатом, то сможет помочь Камале Харрис завоевать голоса арабских американцев.

В последние годы она стала ключевой фигурой в Демократической партии. Была сопредседателем национальной кампании Байдена, и сейчас так же помогает Харрис. 9 июля выпустила мемуары "Настоящая Гретх: что я узнала о жизни, лидерстве и все между ними".

Она вместе с Камалой Харрис представила бы беспрецедентную комбинацию – женщины-кандидатки, как в президенты, так и вице-президенты. Однако пока Гретхен Уитмер заявляла о нежелании идти на выборы.

В поддержку Украины Уитмер делала не так много заявлений, однако в мае 2023 посещала Латвию, где находилась Национальная гвардия штата Мичиган. Среди прочего Уитмер тогда заявляла о солидарности с украинцами.