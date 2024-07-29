Номер два для Харрис. Кто может стать вице-президентом США от демократов

После снятия с выборов Джо Байдена наиболее вероятная кандидатка от демократов Камала Харрис должна выбрать себе кандидата в вице-президенты.
РБК-Украина рассказывает, кто может занять эту номинацию.
Поскольку Камала Гаррис представляет штат Калифорния, в котором политически доминируют демократы, то кандидатом в вице-президенты могут выбрать представителя " шаткого штата " – такого, где шансы демократов и республиканцев на победу сопоставимы.
Подбором и проверкой потенциальных кандидатов занимается бывший генеральный прокурор США Эрик Голдер и его юридическая фирма.
Губернатор штата Пенсильвания. До вступления в должность пять лет был генеральным прокурором штата. Ввиду этого он знает Камалу Харрис почти два десятилетия, ведь она была генпрокурором Калифорнии.
Шапиро пользуется приверженностью многих доноров с Уолл-стрит, которые убеждены, что он мог бы помочь Харрис в своем штате. С другой стороны, Шапиро является большим сторонником Израиля, а это может повлиять на позиции Харрис в другом неустойчивом штате – Мичигане. Там есть большая доля арабских американских избирателей, настроенных антиизраильски.
По информации Financial Times, часть доноров Демократической партии выражает обеспокоенность, что у Шапиро нет достаточного опыта управления.
Джош Шапиро регулярно делает заявления в поддержку Украины, но практических действий не так много.
Cенатор от штата Аризона. Марк Келли – бывший пилот ВМС США, участник американской операции "Буря в пустыне" в Ираке и Кувейте 1991 года. В середине 90-х Марк Келли и его брат-близнец Скотт были отобраны в программу подготовки астронавтов НАСА. Сенатор работает с 2020 года. К этому кандидату в вице-президенты привержены доноры-демократы из Голливуда.
Избрание Марка Келли помогло бы Камале Харрис одержать победу в Аризоне и получить благосклонность среди консервативно настроенных независимых избирателей, озабоченных возможным возвращением Трампа на должность главнокомандующего.
Однако в таком случае Майку Келли придется уступить свое место в Сенате, а тогда демократы могут потерять большинство в верхней палате Конгресса.
Марк Келли в 2023 году совершил два визита в Украину, а также встречался с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон. В штате Аризона, который представляет политик, проходит обучение украинских пилотов.
Губернатор штата Северная Каролина. Купер занимает должность с 2016 года, поэтому в 2024-м его каденция заканчивается. Купер и Харрис одновременно работали генеральными прокурорами на уровне штатов, и они вместе проводили предвыборную кампанию в Северной Каролине в последние недели, прежде чем Байден снялся с выборов.
Имеет большой опыт в политике. Купер побеждал на шести всеобщих выборах в Северной Каролине и высоко оценивается как губернатор. А в 2020 году он был единственным губернатором-демократом, победившим в "республиканском" штате.
Купер имеет четкую проукраинскую позицию. В частности, в апреле 2022 поручал Национальной гвардии штата направить военную помощь Украине. Также по его распоряжению все правительственные учреждения прекратили договоры или операции, которые приносят пользу российским организациям.
Губернатор штата Иллинойс и наследник сети гостиниц Hyatt Hotels Corporation. Он руководит штатом, имеющим существенное количество голосов выборщиков – 19 и стабильно поддерживает демократов. Среди плюсов Прицкера – возможность финансировать избирательную кампанию из собственных средств.
Джей Прицкер – украинского еврейского происхождения. Представители украинской диаспоры в Чикаго отмечают, что губернатор многое знает об Украине. Кроме того, его сестра Пенни Прицкер является специальной представительницей США по восстановлению экономики Украины.
Является одним из самых больших лоббистов Украины в США. 18 марта 2022 года – первый губернатор, который начал вводить санкции против России на уровне штата. Также Прицкер подписал акт о выводе всех средств штата из российских банков в знак солидарности с Украиной.
Губернатор важного "шаткого" штата Мичиган. Так что если она станет кандидатом, то сможет помочь Камале Харрис завоевать голоса арабских американцев.
В последние годы она стала ключевой фигурой в Демократической партии. Была сопредседателем национальной кампании Байдена, и сейчас так же помогает Харрис. 9 июля выпустила мемуары "Настоящая Гретх: что я узнала о жизни, лидерстве и все между ними".
Она вместе с Камалой Харрис представила бы беспрецедентную комбинацию – женщины-кандидатки, как в президенты, так и вице-президенты. Однако пока Гретхен Уитмер заявляла о нежелании идти на выборы.
В поддержку Украины Уитмер делала не так много заявлений, однако в мае 2023 посещала Латвию, где находилась Национальная гвардия штата Мичиган. Среди прочего Уитмер тогда заявляла о солидарности с украинцами.
Напомним, вице-президент США Камала Харрис может заменить Джо Байдена в избирательной гонке. 21 июля он объявил, что не пойдет на переизбрание президентом США.
Камала Харрис и Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки . Согласно опросам, их рейтинги сопоставимы в рамках статистической погрешности.
При написании использовались материалы CNN, Wall Street Journal, USA Today и публичные заявления американских политиков.
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